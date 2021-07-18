Месси побил рекорд Роналду в Instagram
Пост аргентинского футболиста Лионеля Месси получил больше всего лайков среди всех публикаций спортсменов в истории
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Месси после финала Кубка Америки опубликовал фото, на котором обнимает трофей и уже набрал за этот пост 20,1 млн лайков. Таким образом, он стал самой популярной публикацией, обнародованной спортсменом.
Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду, который обнародовал после смерти Диего Марадоны совместное фото с легендарным аргентинцем, набравшее 19,8 млн лайков.
Среди всех постов в истории, публикация Месси пока занимает шестое место. Самым популярным фото в Instagram является снимок яйца на странице world_record_egg. Первое фото в аккаунте собрало 55,2 млн лайков.
- 1 июля сообщалось, что один рекламный пост Криштиану Роналду в Instagram стоит $ 1,6 млн.
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