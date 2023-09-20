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Месси передал свою футболку из сборной Аргентины для фонда United24, - Кривцов

20 сентября, 2023 среда
16:56
Спорт

Защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов признался, что его звездный одноклубник Лионель Месси передал свою игровую футболку для фонда United24

Об этом сообщает SportArena.

По словам Кривцова, его одноклубники из "Интер Майами" знают о войне в Украине.

"Я знаю, что Лео (прим. – Месси) уже передал свою игровую футболку из сборной Аргентины на фонд United24. С Бускетсом разговаривал. Не скажу, что они просят у меня какие-то видео с передней линии или танковые бои, но спрашивают, какая сейчас ситуация. Говорю то, что я знаю. Все сочувствуют. Но что они могут там сделать? Знаю, что некоторые ребята еще до моего прихода помогали людям, приехавшим из Украины", – сказал Кривцов.

В "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм, выступают звездные экс-игроки "Барселоны" Лионель Месси, Серхио Бускетс и Хорди Альба.

Сергей Кривцов перебрался в США зимой 2023 года. На счету украинца 31 матч, 1 гол и 1 ассист за "Интер Майами".

Game4Ukraine

Летом 2023 года послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко организовали Game4Ukraine. Игра прошла в Лондоне, на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Цель – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение обстреляли российские войска 4 марта 2022 года. Ракета прошла через второй и первый этажи. Часть здания полностью разрушена.

В матче Game4Ukraine сыграла команда Александра Зинченко против команды Андрея Шевченко. К благотворительному ивенту привлекли знаменитых украинских и иностранных футболистов, тренеров и даже актеров. Игра закончилась вничью 2:2.

Украина
помощь Украине
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