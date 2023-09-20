Месси передал свою футболку из сборной Аргентины для фонда United24, - Кривцов

Об этом сообщает SportArena.

По словам Кривцова, его одноклубники из "Интер Майами" знают о войне в Украине.

"Я знаю, что Лео (прим. – Месси) уже передал свою игровую футболку из сборной Аргентины на фонд United24. С Бускетсом разговаривал. Не скажу, что они просят у меня какие-то видео с передней линии или танковые бои, но спрашивают, какая сейчас ситуация. Говорю то, что я знаю. Все сочувствуют. Но что они могут там сделать? Знаю, что некоторые ребята еще до моего прихода помогали людям, приехавшим из Украины", – сказал Кривцов.

В "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм, выступают звездные экс-игроки "Барселоны" Лионель Месси, Серхио Бускетс и Хорди Альба.

Сергей Кривцов перебрался в США зимой 2023 года. На счету украинца 31 матч, 1 гол и 1 ассист за "Интер Майами".

Game4Ukraine

Летом 2023 года послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко организовали Game4Ukraine. Игра прошла в Лондоне, на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Цель – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение обстреляли российские войска 4 марта 2022 года. Ракета прошла через второй и первый этажи. Часть здания полностью разрушена.

В матче Game4Ukraine сыграла команда Александра Зинченко против команды Андрея Шевченко. К благотворительному ивенту привлекли знаменитых украинских и иностранных футболистов, тренеров и даже актеров. Игра закончилась вничью 2:2.