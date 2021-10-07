Месси отреагировал на критику за переход в ПСЖ с "Барселоны"
Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что его переход из испанской "Барселоны" в французский ПСЖ не был ошибкой
Об этом сообщает France Football в twitter.
Французское издание опубликовало обложку октябрьского номера с эксклюзивным интервью Месси и цитатой аргентинца "Я не ошибся".
Таким образом, 34-летний форвард ответил критиками, называют его переход в ПСЖ из "Барселоны" ошибкой.
В 5 матчах за парижан Месси забил лишь 1 гол.
- Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
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