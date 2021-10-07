Месси отреагировал на критику за переход в ПСЖ с "Барселоны"

Об этом сообщает France Football в twitter.

Французское издание опубликовало обложку октябрьского номера с эксклюзивным интервью Месси и цитатой аргентинца "Я не ошибся".

Таким образом, 34-летний форвард ответил критиками, называют его переход в ПСЖ из "Барселоны" ошибкой.

В 5 матчах за парижан Месси забил лишь 1 гол.

