Месси отреагировал на дебютный гол за ПСЖ в Лиге чемпионов
Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси заявил, что счастлив забить первый гол за французский клуб в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
По словам Месси, который помог ПСЖ переиграть английский "Манчестер Сити" со счетом 2: 0, парижанами было важно одержать победу после ничьей с бельгийским "Брюгге" в 1-м туре ЛЧ.
"Я счастлив, что забил гол. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе. Я продолжаю адаптироваться к новой команде", - сказал Месси.
Он добавил, что постепенно налаживает взаимопонимание с партнерами по атаке - Неймаром и Килианом Мбаппе.
"Чем чаще наше трио нападающих будет играть вместе, тем крепче будет связь между нами", - пообещал аргентинец.
- Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
- В игре с "Манчестер Сити" Лионель Месси забил в Лиге чемпионов в 17-м сезоне подряд.
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