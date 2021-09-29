Месси отреагировал на дебютный гол за ПСЖ в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

По словам Месси, который помог ПСЖ переиграть английский "Манчестер Сити" со счетом 2: 0, парижанами было важно одержать победу после ничьей с бельгийским "Брюгге" в 1-м туре ЛЧ.

"Я счастлив, что забил гол. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе. Я продолжаю адаптироваться к новой команде", - сказал Месси.

Он добавил, что постепенно налаживает взаимопонимание с партнерами по атаке - Неймаром и Килианом Мбаппе.

"Чем чаще наше трио нападающих будет играть вместе, тем крепче будет связь между нами", - пообещал аргентинец.

Напомним, 28 сентября Месси забил первый гол за ПСЖ и принес победу над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

В игре с "Манчестер Сити" Лионель Месси забил в Лиге чемпионов в 17-м сезоне подряд.

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