Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, окончательное решение принято. В ближайшие часы Лионель Месси объявит о переезде в США. Аргентинец будет играть за "Интер Майами".

"У "Барселоны" больше нет шансов, несмотря на то, что она пыталась это сделать", - добавил Романо.

Отметим, что президентом "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. За команду играет украинец Сергей Кривцов.

Месси и ПСЖ

Лионель Месси уходит из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершается контракт с чемпионами Франции.

В нынешнем сезоне 35-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Месси помог парижанам завоевать золотые медали Лиги 1 в этом и прошлом сезоне. Он играл по ПСЖ с 2021 года.