Месси определился со своим будущим в ПСЖ

Об этом сообщает Mundo Deportivo .



По информации источника, Месси продолжит выступать за ПСЖ в следующем сезоне. Аргентинец хочет отработать до конца свой контракт с ПСЖ до конца. Их соглашение действует до 2023 года.



Аргентинец убежден, что сможет помочь ПСЖ наконец-то торжествовать в Лиге чемпионов. Месси должен стать окончательным лидером парижан, если Килиан Мбаппе перейдет в "Реал".



В этом сезоне Лионель Месси провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 13 ассистам. Минувшим летом он покинул "Барселону" и бесплатно перешел в ПСЖ.

В 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал".