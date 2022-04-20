Месси определился со своим будущим в ПСЖ
Аргентинский форвард Лионель Месси намерен до конца отработать свой контракт в ПСЖ
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По информации источника, Месси продолжит выступать за ПСЖ в следующем сезоне. Аргентинец хочет отработать до конца свой контракт с ПСЖ до конца. Их соглашение действует до 2023 года.
Аргентинец убежден, что сможет помочь ПСЖ наконец-то торжествовать в Лиге чемпионов. Месси должен стать окончательным лидером парижан, если Килиан Мбаппе перейдет в "Реал".
В этом сезоне Лионель Месси провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 13 ассистам. Минувшим летом он покинул "Барселону" и бесплатно перешел в ПСЖ.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал".
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