Месси определился со своим будущим в "Барселоне"
Нападающий Лионель Месси в начале августа собирается подписать новый контракт с "Барселоной"
Об этом сообщает Diario Sport .
По информации источника, Лионель Месси находится в отпуске со своей семьей и подпишет новый контракт в начале августа. После подписания соглашения аргентинец пройдет медобследование и будет тренироваться с Серхио Агуэро в Испании, пока "Барселона" не вернется с предсезонной подготовки из Германии.
Начиная с 1 июля Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.
В прошлом сезоне 34-летний футболист сыграл за "Барселону" 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.
Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
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