Месси определился с будущим в ПСЖ, - инсайдер Романо
Аргентинский форвард Лионель Месси решил подписать новый контракт с французским ПСЖ
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, ПСЖ и Лионель Месси достигли устной договоренности, что они продолжат сотрудничество. Решения о продолжительности нового контракта и зарплаты еще нет.
Контракт аргентинца с ПСЖ действует до конца сезона. В ПСЖ надеются, что Месси останется в команде, по крайней мере, еще на один год - до июня 2024 года.
Вскоре должна пройти встреча президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи и его советника Луиша Кампуша, где они и планируют сформировать предложение 35-летнему Месси.
Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн. евро.
В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за французский клуб 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.
- 30 сентября сообщалось, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.
- 18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
- Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.
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