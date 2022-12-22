Месси определился с будущим в ПСЖ, - инсайдер Романо

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, ПСЖ и Лионель Месси достигли устной договоренности, что они продолжат сотрудничество. Решения о продолжительности нового контракта и зарплаты еще нет.

Контракт аргентинца с ПСЖ действует до конца сезона. В ПСЖ надеются, что Месси останется в команде, по крайней мере, еще на один год - до июня 2024 года.

Вскоре должна пройти встреча президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи и его советника Луиша Кампуша, где они и планируют сформировать предложение 35-летнему Месси.

Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из "Барселоны" на правах свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 млн. евро.

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за французский клуб 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

30 сентября сообщалось, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.

18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.

Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.

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