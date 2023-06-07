Месси объявил о переходе в "Интер Майами"

Об этом Месси заявил в разговоре с MD/SPORT.

"Я не возвращаюсь в "Барселону", я перехожу в "Интер Майами". Решение подтверждено на 100%. У меня были другие предложения из Европы, но я не стал их рассматривать из-за "Барселоны"", - сказал Лионель Месси.

Отметим, что президентом "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. За команду играет украинец Сергей Кривцов.

Месси и ПСЖ

Лионель Месси уходит из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершается контракт с чемпионами Франции.

В нынешнем сезоне 35-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Месси помог парижанам завоевать золотые медали Лиги 1 в этом и прошлом сезоне. Он играл по ПСЖ с 2021 года.