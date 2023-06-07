Месси объявил о переходе в "Интер Майами"
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси стал игроком "Интер Майами"
Об этом Месси заявил в разговоре с MD/SPORT.
"Я не возвращаюсь в "Барселону", я перехожу в "Интер Майами". Решение подтверждено на 100%. У меня были другие предложения из Европы, но я не стал их рассматривать из-за "Барселоны"", - сказал Лионель Месси.
Отметим, что президентом "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. За команду играет украинец Сергей Кривцов.
Месси и ПСЖ
Лионель Месси уходит из ПСЖ на правах свободного агента, поскольку у него в июне завершается контракт с чемпионами Франции.
В нынешнем сезоне 35-летний Лионель Месси сыграл за ПСЖ 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.
Месси помог парижанам завоевать золотые медали Лиги 1 в этом и прошлом сезоне. Он играл по ПСЖ с 2021 года.
- 9 мая уже сообщалось, что со следующего сезона Месси будет играть в Саудовской Аравии.
- 10 мая Хорхе Месси опроверг информацию, что его сын достиг договоренности о трансфере в саудовский "Аль-Хиляль".
- 31 мая СМИ сообщили, что Лионель Месси согласовал условия личного контракта с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии, который предложил ему зарплату в $500 млн в год.
- Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье также подтвердил, что аргентинский форвард покидает французский клуб.
- 3 июня ПСЖ официально сообщил, что Лионель Месси уходит из команды.
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