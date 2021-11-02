Месси не сыграет за ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает ПСЖ в Twitter.

Лионель Месси из-за травмы не попал в заявку на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Лейпцигом". Кроме 34-летнего аргентинца, в предстоящей встрече не примут участие испанский защитник Серхио Рамос, а также полузащитники – итальянец Марко Верратти и аргентинец Леандро Паредес.

Матч "Лейпциг" – "ПСЖ" состоится 3 ноября в Германии и начнется в 22:00.