Месси не сыграет за ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Аргентинский форвард французского ПСЖ Лионель Месси пропустит матч Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига"
Об этом сообщает ПСЖ в Twitter.
Лионель Месси из-за травмы не попал в заявку на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Лейпцигом". Кроме 34-летнего аргентинца, в предстоящей встрече не примут участие испанский защитник Серхио Рамос, а также полузащитники – итальянец Марко Верратти и аргентинец Леандро Паредес.
Матч "Лейпциг" – "ПСЖ" состоится 3 ноября в Германии и начнется в 22:00.
- Напомним, 28 октября главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Лионель Месси получил травму .
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