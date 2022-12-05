Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 после старта плей-офф
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси назвал главными фаворитами чемпионата мира-2022 по футболу сборные Франции, Бразилии, Испании и свою команду
Об этом сообщает Ole .
По его словам, убедительную игру в Катаре демонстрируют Бразилия, Франция и Испания, несмотря на то, что она финишировала в своей группе второй.
"Как я и говорил на старте турнира, Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, она остается одним из главных фаворитов. Как и Франция. А еще Испания. Хотя она и вышла в плей-офф так, как вышла, Испания играет очень хорошо. У них есть четкое понимание того, что они хотят сделать, когда получат мяч", – сказал Месси.
Он добавил, что Аргентина также рассчитывает на победу в чемпионате мира-2022.
"Аргентина – это сила, она всегда среди лучших. Перед началом турнира мы знали, что являемся одними из претендентов на победу. Нужно было доказать это на поле. К счастью, мы делаем это. Надеюсь, мы продолжим делать эти маленькие шаги", - отметил Месси.
- 3 и 4 декабря четвертьфиналистами чемпионата мира-2022 стали сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии.
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