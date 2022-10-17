Об этом сообщает RMC Sport .

По его словам, сборные Франции и Бразилии имеют сыгранные составы, давно работающие с нынешними тренерами - Дидье Дешамом и Тите соответственно.

"На титул претендуют многие крупные сборные - Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания. Но если нужно выбрать одну-две команды, то сейчас я считаю главными фаворитами чемпионата мира сборные Бразилии и Франции. У Франции сыгранный состав. Прошлый чемпионат Европы сложился для их плохо, но у Франции в составе выдающиеся игроки, давно работающие с этим тренером. То же касается и Бразилии", - сказал Месси.

Он добавил, что именно эти команды – главные фавориты турнира, хотя на победу претендуют все крупные сборные.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

14 октября стало известно, что полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте пропустит ЧМ-2022 .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb