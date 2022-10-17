Месси назвал двух главных фаворитов чемпионата мира-2022 по футболу
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси назвал главными фаворитами чемпионата мира-2022 Бразилию и Францию
Об этом сообщает RMC Sport .
По его словам, сборные Франции и Бразилии имеют сыгранные составы, давно работающие с нынешними тренерами - Дидье Дешамом и Тите соответственно.
"На титул претендуют многие крупные сборные - Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания. Но если нужно выбрать одну-две команды, то сейчас я считаю главными фаворитами чемпионата мира сборные Бразилии и Франции. У Франции сыгранный состав. Прошлый чемпионат Европы сложился для их плохо, но у Франции в составе выдающиеся игроки, давно работающие с этим тренером. То же касается и Бразилии", - сказал Месси.
Он добавил, что именно эти команды – главные фавориты турнира, хотя на победу претендуют все крупные сборные.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
- 14 октября стало известно, что полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте пропустит ЧМ-2022 .
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