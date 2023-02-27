Месси и Мбаппе принесли ПСЖ победу над "Марселем" с Малиновским в составе
В 25-м туре чемпионата Франции по футболу ПСЖ победил "Марсель", за который играет украинец Руслан Малиновский
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Марселе победу ПСЖ принесли дубль Килиана Мбаппе и гол Лионеля Месси.
Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Марселя" и отыграл 81 минуту.
ПСЖ победил 3:0, набрал 60 очков и оторвался от находящихся на втором месте марсельцев на 8 пунктов.
Чемпионат Франции
25-й тур
26 февраля
"Марсель" – ПСЖ 0:3
Голы : Мбаппе, 25, 55, Месси, 29
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8 февраля гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции.
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