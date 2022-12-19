Месси, благодаря победе Аргентины на чемпионате мира-2022, побил рекорд в Instagram
Пост Лионеля Месси о победе сборной Аргентины в чемпионате мира-2022 по футболу собрал за 12 часов 39,3 млн лайков и стал его самой популярной публикацией в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Чемпионы мира!!! Мне это столько раз снилось, я так этого хотел, что до сих пор не могу в это поверить. Спасибо моей семье, всем, кто меня поддерживает, всем, кто верил в нас. Мы еще раз продемонстрировали, что аргентинцы, когда мы боремся вместе и объединены, способны добиться того, что задумали. Эту победу заслужила команда, которая выше индивидуальностей. Это сила всех, кто борется за мечту, которая также была мечтой всех аргентинцев.Мы это сделали. Вперед, Аргентина! Совсем скоро увидимся", – написал Месси ночью после победы Аргентины над Францией в финале чемпионата мира-2022.
За полсуток его пост собрал 39,3 млн лайков и 1,1 млн комментариев и стал самой популярной публикацией Месси в этой социальной сети. Ранее больше всего лайков на странице аргентинца накопило его общее фото с португальским футболистом Криштиану Роналду - 32,1 млн.
- 20 ноября общее фото футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси за сутки набрало в двух аккаунтах более 57 млн лайков и стало самым популярным в истории Instagram.
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