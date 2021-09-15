Мешок на голову, электроток, избиение: адвокат арестованного в Крыму Ахтемова заявил о пытках его подзащитного
Арестованный в Крыму Азиз Ахтемов, которому оккупанты инкриминируют "диверсию" на газопроводе, рассказал, что его пытали для получения нужных "показаний"
Об этом сообщил адвокат Ахтемова Ислям Велиляев, передает "Радио Свобода" .
"У меня вчера (14 сентября, - ред.) была встреча с ним. Непосредственно в следственном управлении ФСБ меня допустили к моему подзащитному. Я конфиденциально с ним встретился, говорил он, расспросил его по обстоятельствам дела. Он подтвердил, что выдвинутые обвинения он не принимает. Также подтвердил, что в отношении него применялись недозволенные меры - надевание мешка на голову, содержание в наручниках, применение электротока, избиения. Под таким давлением он дал показания ", - сказал Велиляев.
Ранее брат Азиза Ахтемова - Асан Ахтемов, которого тоже арестовали по этому делу, заявил, что его начали пытать электротоком сразу после задержания.
Кроме того, Офис генпрокурора Украины сообщал, что оккупанты применили пытки к также арестованному первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову.
Арестованный в Крыму фрилансер "Радио Свобода" Владислав Есипенко заявил, что все показания на этапе предварительного следствия он дал под пытками .
- Напомним, оккупационный "суд" в Симферополе поместил под стражу первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также "суд" арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- ФСБ обвинила Джелялова и Ахтемова в причастности к взрыву на газопроводе в оккупированном Крыму . В организации "диверсии" оккупанты обвиняют украинскую разведку.
- Захватчики показали видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов дела о "диверсии" Асана и Азиза Ахтемовых.
- Защита Джелялова обжаловала решение оккупационного "суда" об аресте.
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