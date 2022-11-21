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Главная война с Россией "Мешает только плохая погода": в Минобороны рассказали о ситуации на донецком направлении

"Мешает только плохая погода": в Минобороны рассказали о ситуации на донецком направлении

21 ноября, 2022 понедельник
18:38
война с Россией

Самым горячим направлением на фронте сейчас Донецкая область, оккупанты не оставляют надежд выйти на ее административные границы, однако атакам мешает плохая погода

Об этом во время телемарафона 21 ноября рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"После того, как был освобожден Херсон, это стало довольно деморализующим фактором для российских бойцов и общества РФ, соответственно, они ищут место приложения силы, чтобы были по крайней мере тактические новости, чтобы этот дух поднять. Они концентрируют свои усилия сейчас на востоке, и прежде всего самая горячая точка сейчас - это Донецкая область. Им мешает совершать атаки в том количестве, как они делали прошлую неделю, только плохая погода. Потому что во второй половине прошлой недели на донецком направлении ВСУ отражали сотни атак в день", - сказала она.

Маляр отметила, что российские захватчики все еще хотят выйти на административные границы Донетчины, но ВСУ отражают все атаки.

"Цена того, что враг не продвигается, - очень высока", - подчеркнула замминистра.

  • За воскресенье, 20 ноября, оккупанты ранили троих мирных жителей на Донетчине.

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военные силы Украины
Анна Маляр
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