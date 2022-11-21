Об этом во время телемарафона 21 ноября рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"После того, как был освобожден Херсон, это стало довольно деморализующим фактором для российских бойцов и общества РФ, соответственно, они ищут место приложения силы, чтобы были по крайней мере тактические новости, чтобы этот дух поднять. Они концентрируют свои усилия сейчас на востоке, и прежде всего самая горячая точка сейчас - это Донецкая область. Им мешает совершать атаки в том количестве, как они делали прошлую неделю, только плохая погода. Потому что во второй половине прошлой недели на донецком направлении ВСУ отражали сотни атак в день", - сказала она.

Маляр отметила, что российские захватчики все еще хотят выйти на административные границы Донетчины, но ВСУ отражают все атаки.

"Цена того, что враг не продвигается, - очень высока", - подчеркнула замминистра.

За воскресенье, 20 ноября, оккупанты ранили троих мирных жителей на Донетчине.

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