Меседжи о российской ядерной атаке - элемент информационной войны и блеф РФ, - Денисенко

Об этом он написал в фейсбуке .



"О российской ядерной атаке, которой нас в очередной раз начали пугать. Если коротко - это элемент информационной войны. Пока россиянам не удавалась ни одна информационная атака на территории Украины", - отметил Вадим Денисенко.



По его словам, логикой всех российских инфовойн последних лет являются попытки посеять панику или заставить ссориться врага между собой.



"На первом этапе войны они запускали два ключевых месседжа, направленных на раскол общества: выпустите мужчин за границу, потому что они здесь съедят все наши запасы, и второй - попытка повлечь за собой религиозные бунты по отбору церквей московского патриархата. Обе атаки провалились", - заметил советник главы МВД.



Сейчас оккупанты ищут темы, которые не так раскалывают общество, как сеют панику, потому и распространяют месседжи о ядерной войне, атаках.



"Ядерный удар – это их последний козырь в рукаве, который можно применять, когда все остальные аргументы исчерпаны. Сейчас это блеф, направленный на нашу панику с одной стороны и на условный коллективный Запад, который тоже должен начать бояться и начать разговаривать с Путиным по-другому", - подчеркнул Вадим Денисенко.



Он добавил, что президент России всегда играл в поднятие ставок, но сейчас он проиграл, потому что поднимать ставки уже некуда.



И ядерный удар это не поднятие ставок, а окончательное поражение, потому что после этого даже Китай и Индия перейдут на другую сторону. И он это прекрасно понимает. Может ли он пойти на ядерный удар? К сожалению, исключить это нельзя. Но этот удар будет подвигом Матросова для Путина", - подытожил советник главы МВД.

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