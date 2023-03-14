"Меседж солидарности от исландского народа": Зеленский встретился в Киеве с премьером Якобсдоттир
Во вторник, 14 марта, Владимир Зеленский в Киеве встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Она также посетила Бучу и Бродянку
Об этом говорится в телеграмм-канале президента.
"Я хочу передать месседж солидарности исландского народа. Мы заявляем о нашей неизменной поддержке со стороны правительства и парламента Исландии. Сейчас мы председательствуем в Совете Европы, поэтому это еще одна причина приезда - мы хотели оценить ситуацию. Мы были в это утро в Буче и Бородянке. Это появляющийся дополнительный моральный вес не могу даже представить, насколько сильна ваша скорбь", - сказала Якобсдоттир.
Главы государств обсудили работу по привлечению России к ответственности за военные преступления, рассмотрели имплементацию украинской формулы мира и ход и перспективы восстановления Украины. Кроме того, Зеленский и Якобсдоттир подписали Совместную декларацию, где зафиксированы эти приоритеты.
"Акцентировал на перспективах использование опыта Исландии в сфере "зеленой" энергетики и пригласил исландский бизнес уже сейчас инвестировать в соответствующие проекты в нашем государстве", - подчеркнул Зеленский.
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