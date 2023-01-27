Мэру Рени в Одесской области, которого поймали на взятке, избрали меру пресечения
Ренийскому городскому голове Игорю Плехову избрали меру пресечения - залог в размере 1,342 млн гривен
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения городскому голове одного города в Одесской области, которого совместно с депутатом того же горсовета разоблачили по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
По решению суда к указанному подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 1,342 млн гривен.
- 25 января 2023 года НАБУ и САП сообщили главе и депутату одного из городских советов Одесской области о подозрении в получении неправомерной выгоды. Их разоблачили "на горячем" накануне после получения $50 тыс.
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