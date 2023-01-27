Мэру Рени в Одесской области, которого поймали на взятке, избрали меру пресечения

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения городскому голове одного города в Одесской области, которого совместно с депутатом того же горсовета разоблачили по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По решению суда к указанному подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 1,342 млн гривен.

25 января 2023 года НАБУ и САП сообщили главе и депутату одного из городских советов Одесской области о подозрении в получении неправомерной выгоды. Их разоблачили "на горячем" накануне после получения $50 тыс.

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