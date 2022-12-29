СБУ вручила подозрение мэру Полтавы из-за несанкционированного распространения информации об ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении мэру Полтавы Александру Мамаю.

"По материалам СБУ городскому голове Полтавы сообщено о подозрении о несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины)", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что Александр Мамай распространил данные, не опубликованные в сети ни Генштабом ВСУ, ни Министерством обороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

Санкция статьи, по которой подозревается городской голова Полтавы, предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее об этом проинформировало региональное СМИ "СОДЕРЖАНИЕ" со ссылкой на собственные источники.

Журналисты напоминают: 15 декабря в интервью Александр Мамай заявил о формировании нового армейского корпуса ВСУ на территории Полтавской общины, который будет заниматься тремя областями. Также он сообщил о дислокации военных в помещении одного из районных советов.

Александр Мамай пришел в политику при поддержке Партии регионов, затем был связан с проектом "За будущее". Считается близким к скандальному нардепу от ОПЗЖ тоже полтавчанина Илье Кивы. Делал двусмысленные заявления по теме СССР и коммунизма. Подчиненные ему коммунальные службы Полтавы неоднократно снимали украинские флаги – государственный и националистический – с монумента Славы в центре города.

В декабре 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения, Александр Мамай заявил , что на Востоке Украины имеет место не война с российскими захватчиками, а "идет брат на брата".