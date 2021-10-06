Мэру Одессы Труханову подписали подозрение

Об этом она сообщила 6 октября.



"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону ", - сообщила она.



По словам Венедиктовой, подозреваемыми стали мэр города (Геннадий Труханов - ред.), ряд городских чиновников и "один известный одессит", роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить.



"Следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области и до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и " крутил " ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя. Они были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния. В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн ", - заявила генпрокурор.

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