Мэру Николаева предложили сдать город, он ответил предложением сдать технику

Об этом сам Сенкевич сообщил в Facebook.

"Моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе – сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых", - написал Сенкевич.

Россияне призвали его "не доводить город до гуманитарной катастрофы".

В ответ мэр спросил у россиян, известно ли им местонахождение русского корабля. Сенкевич призвал захватчиков сдаваться вместе с техникой.