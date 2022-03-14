Мэру Николаева предложили сдать город, он ответил предложением сдать технику
Россияне предложили городскому голове Николаева Александру Сенкевичу сдать город
Об этом сам Сенкевич сообщил в Facebook.
"Моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе – сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых", - написал Сенкевич.Россияне призвали его "не доводить город до гуманитарной катастрофы".
В ответ мэр спросил у россиян, известно ли им местонахождение русского корабля. Сенкевич призвал захватчиков сдаваться вместе с техникой.
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