Мэру Херсона, который просил объяснений у Зеленского, ответили, как поступать в условиях российской оккупации

Такой совет дал глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута мэру Херсона Игорю Колыхаеву на его обращение относительно того, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками, говорится в документе, оказавшемся в распоряжении НВ.

В нем Лагута обратил внимание на необходимость безусловного выполнения мэром Херсона и его подчиненными инструкции для сельских, поселковых и городских голов и начальников областных военных администраций по поводу действий при угрозе захвата/оккупации территории громады.

"В случае ощущения Вами и членами Вашей семьи, а также подчиненными и их семьями угрозы жизни необходимо изменить местонахождение во избежание возможности захвата в плен себя или членов семьи. При этом продолжить выполнять свои должностные обязанности и обеспечивать функционирование всех коммунальных служб городской территориальной громады. Не писать ни Вам, ни Вашим подчиненным заявлений об увольнении с занимаемых должностей и т.п.", - отметил руководитель ОВА в документе.

Согласно инструкции, которая добавлена к документу:

1.Сельский, поселковый, городской голова обязан:

а) организовать обеспечение жителей громады услугами критической инфраструктуры;

б) изъять под личное хранение печати и электронные подписи должностных лиц соответствующего совета, а также уничтожить документы с личными данными работников аппарата совета, исполкома и коммунальных предприятий;

в) публично заявить о поддержке Вооруженных сил Украины и стремлении к победе Украины;

г) изменить собственное местонахождение по согласованию с начальником областной военной администрации во избежание возможности захвата в плен себя или членов своей семьи.

2. Начальник областной военной администрации обязан:

а) создать сельскому, поселковому, городскому голове все возможности для выполнения возложенных на него настоящей Инструкцией обязательств;

б) организовать по обращению сельского, поселкового, городского головы вывоз его семьи с территорий, которые могут быть временно оккупированы;

в) обеспечить вывоз с территории громады, с которой временно отходят Вооруженные силы Украины, сельского, поселкового, городского головы и документации, определенной им, печатей, ключей доступа к электронным ресурсам громады и правоучредительных документов по жизнедеятельности громады.

3. Сельский, поселковый, городской голова обязан не допустить никакой собственной зависимости от врага, включая захват в плен себя или других членов семьи. При этом должен приложить все усилия для максимального обеспечения жителей громады критической инфраструктурой во время временной оккупации и максимально быстрого ее восстановления после возвращения территории под контроль Украины.

4. Начальник областной военной администрации обязан немедленно уведомить Офис президента Украины о выполнении подпункта "в" пункта 2 настоящей Инструкции.

Напомним, городской голова Херсона Игорь Колыхаев призвал президента и власти объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками. Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.

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