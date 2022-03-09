"Мертвый кусок металла на дне моря" – заместитель госсекретаря США о "Северном потоке-2"

Об этом сообщает NDTV.



Нуланд не верит, что когда-нибудь проект восстановится.



"Я думаю, что "Северный поток-2" сейчас мертв. Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится", - красноречиво сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.