"Мертвый город": советник мэра Андрющенко показал, как выглядит Мариуполь вечером

Видео в телеграме опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мертвый город Мариуполь. До бесконечности можно рассказывать о "230 тыс. человек в Мариуполе сейчас", "мариупольцы возвращаются". Затем наступает вечер, тьма. Включается свет, и очень легко можно увидеть, что дома, которые еще есть, заполнены на 10-20%. А кварталы, превращенные сейчас в 2,5 млн тонн строительного мусора, - просто огромные черные пятна Мариуполя", - написал Андрющенко под видео.