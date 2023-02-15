"Мертвый город": советник мэра Андрющенко показал, как выглядит Мариуполь вечером
На вечерних кадрах из Мариуполя заметно, что в городе проживает гораздо меньше людей, чем говорят оккупанты
Видео в телеграме опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мертвый город Мариуполь. До бесконечности можно рассказывать о "230 тыс. человек в Мариуполе сейчас", "мариупольцы возвращаются". Затем наступает вечер, тьма. Включается свет, и очень легко можно увидеть, что дома, которые еще есть, заполнены на 10-20%. А кварталы, превращенные сейчас в 2,5 млн тонн строительного мусора, - просто огромные черные пятна Мариуполя", - написал Андрющенко под видео.
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