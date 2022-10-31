Об этом Павел Зибров рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

Артист рассказал, как возникла идея записать кавер на старый хит.

"30 лет назад мы написали эту песню с Юрием Рыбчинским. Она живет по сей день. Там ни слова о пьянке нет, – рассказал Зибров. - Живи на этом свете. Она очень оптимистичная. И сейчас мы превратили ее в семейный ужин: Я, Марина Владимировна – моя жена, Дианка и Андрюша. И я говорю: давайте "Пчелы" переделаем на "Мертвые орки не гудят"? Зацепились и начали фантазировать".

Полная версия песни уже готова. Пока готовят анимационный клип. Как отметил певец, создание мультипликационного видео займет 2 недели. Так что уже на неделю состоится премьера клипа и обновленной песни.