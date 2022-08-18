Мероприятие меняет мышление "Украина не должна проиграть" на "Украина должна победить", - эксперт-международник Краев
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал, что Запад меняет мышление с позиции "Украина не должна проиграть" на убеждение "Украина должна победить"
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"На Западе началось изменение парадигмы мышления, переход к тому, что Украина должна отбить не только территории, которые контролирует Россия, а освобождать все, что мы считаем нужным. На Западе понимают, что нужно смотреть на помощь Украине более системно, полноценно. И именно с точки зрения атакующего вооружения, а не только такого, которое остановит Россию", - отметил Краев.
Международный эксперт добавил, что примером активизации поддержки Украины является предоставление систем HIMARS.
"Нам раньше давали тяжелое вооружение, нам раньше активно оказывали военную, политическую и экономическую поддержку. Но это как раз и был уровень, который держал нас на плаву. Теперь же у нас появляются системы HIMARS, новое дальнобойное оружие и мы понимаем, что западная разведка работает на Украину", - заметил Александр Краев.
- 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия Украине от США и партнеров.
- В тот же день издание The Hill сообщило, что американские военные, эксперты и дипломаты призвали Байдена усилить военную поддержку Украины, в том числе предоставить больше систем HIMARS и доставить ракеты ATACMS.
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