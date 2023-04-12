Мероприятие через "слив" документов может стимулировать Сербию передать Украине еще какое-то оружие, - эксперт Defense Express Киричевский
Вполне возможно, что вооруженное сотрудничество между Украиной и Сербией через третьи или четвертые руки имеет на самом деле более широкий объем, чем можно представить
Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"Когда министр обороны Сербии говорит, что они якобы ничего не поставляли - он с формальной точки может отвечать за государственную компанию. Аналог нашего Укроборонпрома. Там еще значительная часть частных компаний, которые никому ничего не должны", - отметил он.
Киричевский рассказал историю передачи оружия, в которых могла быть задействована Сербия.
"Если вспоминать истории с сербскими корнями можно вспомнить следующее. В разгар ударов иранскими дронами по нашей энергосистеме появилась в публичном доступе информация, что наша ТРО в составе мобильных групп, охотившихся на дроны, получила зенитные автоматы югославского производства Zastava M92", - сказал эксперт.
По его словам, с формальной точки зрения их могла продать только Сербия.
"Есть еще один момент – во время боев за Бахмут в конце осени были замечены БМП югославского производства M-80, которые нам поставила Словения. Они нам продали эти машины формально в нерабочем состоянии и ввод этих машин в строй занял довольно продолжительное время. Здесь также можно задать конспирологический вопрос – а что, если машины были сербскими?" – добавил Киричевский.
Он предполагает, что возможно информацией о передаче оружия западные союзники стимулируют Сербию продать еще что-то более важное.
"Например, снаряды калибра 152-мм. Артиллерия советского калибра есть у Сербии и вполне возможно, что в ближайшее время она ее поставит. Вполне возможно, что вооруженное сотрудничество между Украиной и Сербией через третьи или четвертые руки имеет на самом деле более широкий объем, чем мы можем представить", - подытожил эксперт.
- Издание Reuters, ссылаясь на засекреченные документы Пентагона, заявило, что Сербия согласилась поставлять оружие Украине. Министр обороны Милош Вучевич опроверг эту информацию.
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