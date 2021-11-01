Мэром Харькова избрали Игоря Терехова

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Глава Харьковской ТИК Елена Матвиенко сообщила, что Игорь Терехов набрал 50,66% голосов избирателей (146 240).



Остальные кандидаты набрали такое количество голосов:



Михаил Добкин (самовыдвиженец) - 82 008 голосов;

Александр Скорик ("Европейская Солидарность") - 15 462 голоса;

Константин Немичев (самовыдвиженец) - 20 295 голосов;

Алина Мустафаева (самовыдвиженка) - 9151 голос;

Владимир Плетнев ("Партия Шария") - 8106 голосов;

Денис Ярославский (самовыдвиженец) - 5660 голосов.



Игорь Терехов - глава фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", секретарь Харьковского городского совета с 9 декабря 2020 года, исполняющий обязанности городского головы Харькова с 17 декабря 2020 года после смерти мэра города Геннадия Кернеса.



Терехов известен, в частности, тем, что выступал за возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова вопреки закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов". Кроме того, Терехов выступал против демонтажа бюста Жукова.



Депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева обвинила Терехова в фальсификации электронной подписи Геннадия Кернеса.



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