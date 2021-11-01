Мэром Харькова избрали Игоря Терехова
На выборах городского головы Харькова победил действующий и. о. городского головы Игорь Терехов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Глава Харьковской ТИК Елена Матвиенко сообщила, что Игорь Терехов набрал 50,66% голосов избирателей (146 240).
Остальные кандидаты набрали такое количество голосов:
Михаил Добкин (самовыдвиженец) - 82 008 голосов;
Александр Скорик ("Европейская Солидарность") - 15 462 голоса;
Константин Немичев (самовыдвиженец) - 20 295 голосов;
Алина Мустафаева (самовыдвиженка) - 9151 голос;
Владимир Плетнев ("Партия Шария") - 8106 голосов;
Денис Ярославский (самовыдвиженец) - 5660 голосов.
Игорь Терехов - глава фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", секретарь Харьковского городского совета с 9 декабря 2020 года, исполняющий обязанности городского головы Харькова с 17 декабря 2020 года после смерти мэра города Геннадия Кернеса.
Терехов известен, в частности, тем, что выступал за возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова вопреки закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов". Кроме того, Терехов выступал против демонтажа бюста Жукова.
Депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева обвинила Терехова в фальсификации электронной подписи Геннадия Кернеса.
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