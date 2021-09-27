Мэром Берлина впервые избрана женщина - предварительные результаты
Городским головой столицы Германии Берлина впервые станет женщина - представительница социал-демократов Франциска Гиффай
Об этом сообщает Reuters .
В предыдущем правительстве Гиффай возглавляла Федеральное министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.
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Она ушла с должности в мае после скандала плагиата в докторской диссертации.
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