Меркель заявила о готовности ЕС взаимодействовать с талибами
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет вести с "Талибаном" переговоры о дальнейшей эвакуации из Афганистана
Об этом сообщает Reuters.
По словам Меркель, Германия хочет провести переговоры с "Талибаном" о дальнейшей эвакуации из Афганистана людей, которые работали там по контрактам.
"Мы будем разговаривать с талибами о том, как мы можем вывезти людей, которые работали на Германию, из этой страны", - сказала Меркель и назвала хорошим знаком то, что аэропорт в Кабуле 4 сентября вновь открылся для полетов.
Канцлер добавила, что Евросоюз готов взаимодействовать с новым правительством в Кабуле, однако "Талибан" должен уважать права людей, в том числе и женщин, и не допускать, чтобы Афганистан стал плацдармом для терроризма.
- Напомним, 5 сентября верховный политический, военный и духовный лидер движения "Талибан", мулла Абдул Гани Барадар заявил о формирования его людьми инклюзивного афганского правительства.
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