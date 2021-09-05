Меркель заявила о готовности ЕС взаимодействовать с талибами

Об этом сообщает Reuters.

По словам Меркель, Германия хочет провести переговоры с "Талибаном" о дальнейшей эвакуации из Афганистана людей, которые работали там по контрактам.

"Мы будем разговаривать с талибами о том, как мы можем вывезти людей, которые работали на Германию, из этой страны", - сказала Меркель и назвала хорошим знаком то, что аэропорт в Кабуле 4 сентября вновь открылся для полетов.

Канцлер добавила, что Евросоюз готов взаимодействовать с новым правительством в Кабуле, однако "Талибан" должен уважать права людей, в том числе и женщин, и не допускать, чтобы Афганистан стал плацдармом для терроризма.