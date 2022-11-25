Меркель заявила, что совместно с Макроном пыталась наладить диалог с Путиным

Об этом сообщает Spiegel.

"Я бы хотела, чтобы после моего ухода было более спокойное время. Я провела много работы, связанной с Украиной. Но это не стало неожиданностью. Минские договоренности были размыты. Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эмманюэлем Макроном еще раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС, некоторые возражали, а я уже не имела сил продвинуть эту идею, ведь все знали: "осенью она уже уйдет", - сказала бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

Однако Меркель отметила, что она не жалеет, что ее время в политике прошло.

"Кто-то новый должен этим заняться. С точки зрения внутренней политики вопросы перезрели. И в смысле внешней политики, в конце концов, я ни на миллиметр не продвинулась. Не только по Украине. Приднестровье и Молдова, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода", - высказалась немка.

В октябре министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.

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