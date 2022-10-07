Меркель заявила, что без РФ "не будет крепкого мира": у Зеленского ответили

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter .

"Чистое лицемерие. Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру ОМП, если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все понятно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: "Без России не будет крепкого мира" . Как это остановить?" – написал он.