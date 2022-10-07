Меркель заявила, что без РФ "не будет крепкого мира": у Зеленского ответили
Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что без участия России мир в Европе невозможен - это лицемерие
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter .
"Чистое лицемерие. Россия вторгается в Украину, уничтожает города, устраивает массовые казни, угрожает миру ОМП, если тот не позволит геноцид и аннексию. Казалось бы, все понятно. Но снова выходит госпожа Меркель и говорит: "Без России не будет крепкого мира" . Как это остановить?" – написал он.
- Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров ".
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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