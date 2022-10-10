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Война с Россией: хроника
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OPINION

Меркель завела старую песенку о России

Игорь Гулик
10 октября, 2022 понедельник
10:23
Мнение

Есть политики, которые никогда, ни при каких условиях, не признают своих ошибок. Впрочем, признающихся — единицы.

Но, казалось бы, могут быть какие-нибудь более убедительные аргументы для симпатиков Путина в Европе, чем война, затеянная кремлевским диктатором в Украине против той же Европы? Для рядового человека – да. Для, казалось бы, опытных деятелей, еще вчера претендовавших на роль лидеров в ЕС — нет.

Эксканцлерин Германии Ангела Меркель на днях снова оседлала любимую лошадку – свои симпатии к Москве. Она призвала не воспринимать угрозы России как блеф и заявила, что крепкий мир в Европе может быть достигнут "только при участии России".

Вы скажете – нонсенс? Право… Меркель выступает очень вовремя и вполне сознательно определена цели своих слов.

Для "того, кто с собакой" (помните, как Путин пугал Меркель своей сукой во время первой встречи с канцлером?) пришел момент истины. Он очень нуждается в мире "только при участии России", чтобы не потерять власть. Заявления Меркель совпали по времени с натужным призывом главы росгосдумы Матвиенко, которая апеллирует к украинским "коллегам" из Верховной Рады с предложением "порешать вопросы" мира на парламентском уровне. Ну, потому что на президентском не выходит. Кремль заявил, что будет ждать другого лидера Украины — то ли после свержения Зеленского, то ли в результате очередных выборов.

Но ни первый, ни последний вариант не подходит. Собственно Россия может не дожить до таких желаемых ей поворотов в развитии ситуации. В качестве объекта и субъекта на мировой карте. Удар по Керченскому мосту только актуализировал проблему "мира с участием России" для сидящих на Красной площади. Перспектива потерять не только оккупированные после 24 февраля украинские территории, но и угнанный у Украины полуостров плюс Донбасс, явно не греет души российских "полководцев".

Поэтому и заговорила Меркель, проснувшись, словно после тяжелого сна, и констатируя на восьмом месяце очень горячую, геноцидную войну против Украины, что, мол, "холодная война на самом деле не закончилась". Странный вывод, не правда ли?

Меркель согласна не только с Путиным и Матвиенко. Взгляните, как активизировались "белые пальто" авторитетных "миротворцев". И все ради спасения подполковника КГБ. Ради этого Кремль на время отложил агрессивную "ядерную риторику", которой жонглировал за последнее время. Теперь Мария Захарова заявляет о верности РФ принципу "недопустимости ядерной войны". Мы не раз говорили и подтверждали это. В такой войне не может быть победителей, ее никогда нельзя развязывать". Ну, похоже, высокопоставленных россиян таки косит странная амнезия…

Конечно, можно было бы отмахнуться от заявлений эксканцлерин, как это сделал представитель Украины в Совете Безопасности ООН Сергей Кислица, написав в Twitter: "Сейчас 2022 год, извините, но кто такая Меркель?".

Но Меркель не была бы опытным политиком, если бы не воспользовалась возможностью убить двух зайцев своими заявлениями. Речь о том, что немецкие бюргеры крайне недовольны падением уровня жизни, вызванным экономическими неурядицами. Они ощутили на себе последствия энергетической войны Путина против ЕС, к тому же помощь Украине также вытряхивает кошельки рядовых граждан.

Так что Меркель с удовольствием позволяет себе критиковать правительство Шольца. Так, встречаясь с нынешним лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем, несмотря на личную неприязнь к нему, эксканцлер высыпала кучу критики за… энергетическую недальновидность эсдеков во главе с Шольцом.

Кто это говорит? Та, чья политика завела Германию в нефтегазовую ловушку России? Та, кто до последней минуты лоббировал Северный поток 2, рассказывая о "бизнесовом характере" этого проекта? И та, кто до сих пор не проронила слова после московской диверсии на этом газопроводе, которая, если бы не Шольц, могла бы действительно вызвать для немцев "ледяной апокалипсис".

Но… Когда Меркель уходила с должности, она сама задала себе же нериторический вопрос: "Могли ли мы сделать больше, чтобы предотвратить это (агрессию России в Украине.Авт.), потому, что я сейчас называю великой трагедией?". И сама же ответила на него, признав, что была против плана принятия Украины в НАТО, потому что хотела предотвратить эскалацию с Россией.

А на этот раз что хотела бы исключить эксканцлерин?

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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