Об этом Меркель заявила в интервью RND , сообщает Европейская правда .

"Я верила в изменения не путем торговли, а в связи с торговлей со вторым крупнейшим ядерным государством мира. Тогда размышляли так: если "Северный поток - 2" заработает, Путин не будет поставлять газ через Украину или даже нападет на нее", – сказала Меркель.

Однако она подчеркнула, что перед вторжением РФ в Украину "Северный поток - 2" так и не заработал, поэтому говорить о том, что газ был оружием России, неуместно.

"В этом смысле газ не был оружием", – убеждена Меркель.

7 июня Меркель заявила , что "не обвиняет себя" в том, что РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Кроме этого Ангела Меркель призналась, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО , чтобы не провоцировать Владимира Путина.

17 июня Меркель предположила , что ее уход из политики мог повлиять на решение Путина полномасштабно атаковать Украину.

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