Меркель во второй раз через неделю поговорила с Лукашенко о мигрантах на границе Беларуси с ЕС
В среду, 17 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель обсудила вопрос мигрантов в телефонном разговоре с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко
Об этом сообщает официальный сайт канцлера Германии.
На сайте отмечается, что в разговоре с Лукашенко глава немецкого правительства подчеркнула необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможность возвращения домой пострадавшим на границе при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции и Еврокомиссии.
Пресс-служба Лукашенко заявила, что стороны пришли к пониманию будущих шагов в разрешении ситуации с мигрантами на границах и договорились контактировать в будущем.
- В понедельник, 15 ноября, Меркель и Лукашенко впервые в телефонном разговоре обсудили оказание гуманитарной помощи беженцам.
- ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
- Днем 17 ноября пограничная служба Польши сообщила, что мигранты покидают КПП "Брузги" в сопровождении белорусских военных.
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