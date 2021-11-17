Меркель во второй раз через неделю поговорила с Лукашенко о мигрантах на границе Беларуси с ЕС

Об этом сообщает официальный сайт канцлера Германии.



На сайте отмечается, что в разговоре с Лукашенко глава немецкого правительства подчеркнула необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможность возвращения домой пострадавшим на границе при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции и Еврокомиссии.



Пресс-служба Лукашенко заявила, что стороны пришли к пониманию будущих шагов в разрешении ситуации с мигрантами на границах и договорились контактировать в будущем.

В понедельник, 15 ноября, Меркель и Лукашенко впервые в телефонном разговоре обсудили оказание гуманитарной помощи беженцам.

ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.

Днем 17 ноября пограничная служба Польши сообщила, что мигранты покидают КПП "Брузги" в сопровождении белорусских военных.