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Главная война с Россией Меркель считает, что войне в Украине мог способствовать ее уход от политики

Меркель считает, что войне в Украине мог способствовать ее уход от политики

17 июня, 2022 пятница
21:34
война с Россией Меркель, Путин, Макрон

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что ее уход из политики мог повлиять на решение Владимира Путина полномасштабно атаковать Украину

Об этом сообщает RND .

По словам Меркель, всевозможные попытки разрешить конфликт РФ и Украины в течение последнего года не имели результата

"Возможно поспособствовала моя отставка, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и упадок в выполнении Минских договоренностей. Было очевидно, что я больше не буду занимать должность, и потому просто должна сказать, что всевозможные попытки (разрешить конфликт, – ред.) в течение последнего года не имели результата", – заявила Ангела Меркель.

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