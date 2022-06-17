Меркель считает, что войне в Украине мог способствовать ее уход от политики
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что ее уход из политики мог повлиять на решение Владимира Путина полномасштабно атаковать Украину
Об этом сообщает RND .
По словам Меркель, всевозможные попытки разрешить конфликт РФ и Украины в течение последнего года не имели результата
"Возможно поспособствовала моя отставка, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и упадок в выполнении Минских договоренностей. Было очевидно, что я больше не буду занимать должность, и потому просто должна сказать, что всевозможные попытки (разрешить конфликт, – ред.) в течение последнего года не имели результата", – заявила Ангела Меркель.
- 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Ангелу Меркель за нерешительность и многолетние уступки РФ, которые привели к трагедии в Буче.
- 7 июня Меркель заявила , что "не обвиняет себя" в том, что РФ начала полномасштабную войну против Украины.
- Кроме того, Меркель призналась, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО , чтобы не провоцировать Владимира Путина.
- 8 апреля экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поездкой на отдых в Италию в апреле она хотела продемонстрировать, что больше не является политиком.
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