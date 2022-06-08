Об этом сообщает Reuters .

По словам Меркель, она понимала, что ее поездка вызовет критику, но в то же время хотела дать всем понять, что больше не канцлер.

"Эта поездка была очень важна для меня в процессе моего ухода от политики", - пояснила Меркель.

Бывший канцлер посетила Италию в апреле после того, как президент Украины Владимир Зеленский пригласил приехать в Бучу, чтобы собственными глазами увидеть зверства, которые совершили там российские оккупанты.

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Ангелу Меркель за нерешительность и многолетние уступки РФ, которые привели к трагедии в Буче.

7 июня Меркель заявила , что "не обвиняет себя" в том, что РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Кроме того, Меркель призналась, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО , чтобы не провоцировать Владимира Путина.

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