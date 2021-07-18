Меркель рассказала о сюрреалистических и жутких картинах после наводнений в Германии

Об этом Меркель заявила во время посещения пострадавших от наводнения районов в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщает DW .

По словам канцлера, она увидели в пострадавших районах "сюрреалистические и жуткие картины".

"В немецком языке не хватает слов, чтобы описать вызвано здесь опустошения", - сказала Меркель.

Она пообещала, что федеральное правительство примет решение о пакете помощи пострадавшим от стихии регионам 21 июля. Он будет включать как краткосрочную поддержку, так и среднесрочные задачи и восстановление инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

По последним данным, жертвами наводнений в Германии стали 159 человек, еще 670 получили травмы.

Напомним, по состоянию на 18 июля, в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, погибшим в результате наводнения считались 156 человек .

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