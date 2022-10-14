Об этом сообщает AP.

Во время своего выступления в Лиссабоне Меркель сказала, что "вы всегда действуете в то время, в котором находится" и что она не жалеет о своих решениях.

"Под углом зрения того времени было очень рационально и понятно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других частей света", – добавила бывший канцлер Германии.

Она добавила, что "даже во времена "холодной войны" Россия была надежным поставщиком энергоносителей". "Жестокое нападение со стороны России (на Украину) привело к изменениям, это поворотный момент, и новое правительство, конечно, должно иметь дело с этим, и оно это делает", – сказала Меркель.

Отметим, что Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год. Во время ее пребывания у власти был введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток-1", а также завершено строительство "Северного потока-2".

Как сообщает Politico , правительство Германии в четверг рассекретило документ с оценкой рисков "Северного потока-2", в котором утверждалось, что все большая зависимость от российского газа не угрожает поставкам энергоносителей.

Оценка рисков "Северного потока-2" была подготовлена 26 октября 2021 года - в последние дни работы правительства Ангелы Меркель. В документе утверждается, что сертификация трубопровода "не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС".

"Для рынков Германии и соседних стран риск серьезных препятствий безопасной поставке в связи с неисправностями инфраструктуры индивидуальной поставки очень ограничен", – отмечается в документе.

Там утверждается, что "Северный поток-2" "увеличит гибкость системы газоснабжения Европейского Союза путем создания буфера с дополнительной мощностью на случай пиковых потребностей".

Хотя в документе и рассматривается вариант, при котором Россия прекращает поставки газа в Европу, его вероятность описывается как очень низкая, ведь "поставки газа из СССР, а позже – из России в Германию десятилетиями были надежными и регулировались договорами даже во время политического трения".

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