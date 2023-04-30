Меркель призвала не "шипеть" на тех, кто предлагает переговоры с Путиным
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не исключать возможность переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны
Об этом пишет Welt .
Соответствующее заявление она сделала, отвечая на вопрос, чем, по ее мнению, завершится война РФ против Украины во время общения с журналистами на книжной ярмарке в Лейпциге.
"По этому поводу скажу только одно: мне было бы важно, чтобы мы не смотрели слишком узко и если кто-то, как экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер говорит, что нужно подумать о возможности переговоров, не нужно сразу "шипеть". Нужно, чтобы люди, которые озабочены тем, как все завершится, могли высказаться - не все они поддакивают Путину", - сказала Меркель.
Она добавила, что считает попытки "умиротворения" российского диктатора Владимира Путина, которые она предпринимала до полномасштабного вторжения РФ в Украину, оправданными.
"В свое время я всеми доступными способами пыталась предотвратить нынешнюю ситуацию, в которую мы вовлечены действиями Путина. То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не стоило пытаться", - отметила Меркель.
В то же время она подчеркнула, что считает действия нападения агрессии РФ против Украины неприемлемой и поддерживает нынешние действия Запада.
"Прежде всего, чтобы не было недоразумений, скажу: то, что Путин сделал 24 февраля прошлого года – абсолютно неприемлемо, а то, что сейчас делает Запад – правильно", - подчеркнула Меркель.
- В июне 2022 года Ангела Меркель заявила, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО, чтобы не провоцировать Владимира Путина .
- Кроме того, Меркель настаивала , что Украина не была в 2008 году готова к вступлению в НАТО, а Минские соглашения в 2014 году дали ей время, чтобы стать сильнее.
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