Меркель призвала не "шипеть" на тех, кто предлагает переговоры с Путиным

Об этом пишет Welt .

Соответствующее заявление она сделала, отвечая на вопрос, чем, по ее мнению, завершится война РФ против Украины во время общения с журналистами на книжной ярмарке в Лейпциге.

"По этому поводу скажу только одно: мне было бы важно, чтобы мы не смотрели слишком узко и если кто-то, как экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер говорит, что нужно подумать о возможности переговоров, не нужно сразу "шипеть". Нужно, чтобы люди, которые озабочены тем, как все завершится, могли высказаться - не все они поддакивают Путину", - сказала Меркель.

Она добавила, что считает попытки "умиротворения" российского диктатора Владимира Путина, которые она предпринимала до полномасштабного вторжения РФ в Украину, оправданными.

"В свое время я всеми доступными способами пыталась предотвратить нынешнюю ситуацию, в которую мы вовлечены действиями Путина. То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не стоило пытаться", - отметила Меркель.

В то же время она подчеркнула, что считает действия нападения агрессии РФ против Украины неприемлемой и поддерживает нынешние действия Запада.

"Прежде всего, чтобы не было недоразумений, скажу: то, что Путин сделал 24 февраля прошлого года – абсолютно неприемлемо, а то, что сейчас делает Запад – правильно", - подчеркнула Меркель.