Меркель призналась, что не могла представить, что Путин аннексирует Крым и развяжет войну на Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в момент вступления в свою должность в 2005 году не могла представить, что политика президента России Владимира Путина окажется настолько агрессивной
Об этом она заявила в интервью Suddeutche Zeitung.
По ее словам, в 2005 году она не могла и подумать, что Владимир Путин решится на аннексию Крыма, хотя еще во время выступления президента РФ в Бундестаге в начале его первого срока отметила различия в мировоззрении.
"Мне всегда было ясно, даже тогда, когда он выступал в Бундестаге в 2001 году, что между нами есть существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза - трагическое событие, в то время, как мы чувствовали радость от конца холодной войны, от немецкого и европейского единства. Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины, почти рядом со Евросоюзом, дойдет до таких вооруженных столкновений", - сказала Меркель.
- Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.76
- Актуальное
- Важное