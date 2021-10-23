Меркель призналась, что не могла представить, что Путин аннексирует Крым и развяжет войну на Донбассе

Об этом она заявила в интервью Suddeutche Zeitung.

По ее словам, в 2005 году она не могла и подумать, что Владимир Путин решится на аннексию Крыма, хотя еще во время выступления президента РФ в Бундестаге в начале его первого срока отметила различия в мировоззрении.

"Мне всегда было ясно, даже тогда, когда он выступал в Бундестаге в 2001 году, что между нами есть существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза - трагическое событие, в то время, как мы чувствовали радость от конца холодной войны, от немецкого и европейского единства. Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины, почти рядом со Евросоюзом, дойдет до таких вооруженных столкновений", - сказала Меркель.