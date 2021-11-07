Меркель приняла окончательное решение о своем будущем в политике

Об этом она заявила в интервью DW .

По словам Меркель, после отставки с должности канцлера ФРГ она больше не будет заниматься политикой.

"Относительно вопроса о том, чем я займусь... Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду решать политические конфликты - я занималась этим много лет: 16 лет на должности федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: сначала я немного отдохну, а потом посмотрим, что мне придет в голову", - сказала Меркель.