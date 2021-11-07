Меркель приняла окончательное решение о своем будущем в политике
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после отставки больше не будет заниматься политикой
Об этом она заявила в интервью DW .
По словам Меркель, после отставки с должности канцлера ФРГ она больше не будет заниматься политикой.
"Относительно вопроса о том, чем я займусь... Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду решать политические конфликты - я занималась этим много лет: 16 лет на должности федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: сначала я немного отдохну, а потом посмотрим, что мне придет в голову", - сказала Меркель.
- Напомним, 25 октября посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что канцлер страны Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в "нормандском" формате до последнего дня пребывания на своем посту.
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