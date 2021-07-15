Меркель прилетела к Байдену с государственным визитом
15 июля началась государственная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена
Об этом рассказал журналист "Голоса Америки" Михаил Комадовский в Twitter.
Сначала лидеры Германии и США проведут переговоры с глазу на глаз, после чего к их разговору присоединятся американская и немецкая делегации.
После переговоров лидеры двух стран дадут совместную пресс-конференцию. Напомним, после встречи Байдена и Путна в Женеве формат совместной конференции не предусматривался.
Ожидается, что среди тем сегодняшней встречи лидеров Германии и США будет российский газопровод "Северный поток-2", против строительства которого выступает Украина.
"Я надеюсь, что они обсудят весь спектр общих вызовов безопасности, включая Афганистан, Ливию и Сахель (Субсахарная Африка, - ред.)", - отметил представитель Госдепа в пресс-релизе Белого Дома.
"Я надеюсь, лидеры также обсудят совместные пути реагирования на региональные вызовы, включая решение кибератак России и территориальную агрессию; противодействие растущему влиянию Китая, нерыночной экономической практике и нарушениям прав человека, включая принудительный труд; поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепление евроатлантические устремлений стран Западных Балкан", - добавил американский чиновник.
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