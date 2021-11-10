Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами у границ ЕС, глава РФ посоветовал договариваться с властями Беларуси

Об этом сообщил в Twitter представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.



"Канцлер Меркель позвонила сегодня президенту Путину о ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", - написал Зайберт.



Путин предложил представителям ЕС договариваться напрямую с самопровозглашенной властью Беларуси.



"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС. Выражена обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение проблем в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском", - сообщает сайт Кремля .



В пресс-службе Кремля отметили, что Путин и Меркель договорились продолжить диалог по этому вопросу.

Kanzlerin #Merkel hat heute mit Präsident Putin zur Lage an der belarussisch-polnischen Grenze telefoniert. Sie unterstrich, dass die Instrumentalisierung von Migranten durch das belarussische Regime unmenschlich und inakzeptabel sei und bat Präs. Putin, auf dieses einzuwirken. — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 10, 2021