Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами у границ ЕС, глава РФ посоветовал договариваться с властями Беларуси
В среду, 10 ноября, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусской границе
Об этом сообщил в Twitter представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Канцлер Меркель позвонила сегодня президенту Путину о ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", - написал Зайберт.
Путин предложил представителям ЕС договариваться напрямую с самопровозглашенной властью Беларуси.
"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС. Выражена обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение проблем в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском", - сообщает сайт Кремля .
В пресс-службе Кремля отметили, что Путин и Меркель договорились продолжить диалог по этому вопросу.
- Напомним, на 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- С 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики будут регулярно совместно патрулировать белорусскую территорию.
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