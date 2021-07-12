Меркель пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса
Германия предоставит Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины
Об этом сказала канцлер Ангела Меркель, передает Еспресо.TV.
"Украина и Германия хотят вместе преодолеть вызовы пандемии. Можем сегодня обещать Украине до 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Это очень важный шаг", - заявила Меркель.
Пока неизвестно, какую именно вакцину передаст Украине правительство Германии.
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