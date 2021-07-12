Меркель пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

Об этом сказала канцлер Ангела Меркель, передает Еспресо.TV.

"Украина и Германия хотят вместе преодолеть вызовы пандемии. Можем сегодня обещать Украине до 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Это очень важный шаг", - заявила Меркель.

Пока неизвестно, какую именно вакцину передаст Украине правительство Германии.