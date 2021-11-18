Меркель, подыгрывая Путину, играет на развал Евросоюза, - Бессмертный
Политик и дипломат Роман Бессмертный заявил, и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, подыгрывая Владимиру Путину, действует на развал Евросоюза, не осознавая этого
Такое мнение высказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Для меня очевидно, что происходящее является четко спланированной Кремлем операцией, которая подогнана под нынешнюю ситуацию. Где-то это используется как атака на Европейский Союз и отдельные страны Балтийского региона, а в отдельных случаях - как информационная и дезинформационная война против Украины" "Такая многокомпонентная операция является учебником для тех, кто проходит подготовку в ФСБ. Для Путина важно сейчас субъектизировать Лукашенко при любых условиях, а затем уже пойдет финансирование для обустройства лагеря мигрантов. Эти все вещи разваливают европейскую и мировую систему права", - сказал Бессмертный.
Политик отметил, что в ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе очень важно оценивать действия Германии. По его мнению, подыгрывая Путину, Ангела Меркель поставила Польшу в очень неприятную ситуацию.
"Меркель, не осознавая этого, подыгрывает Путину. Подыгрывая Путину, Германия играет на развал Европейского Союза. Поскольку ставят Польшу, которая является ближайшим союзником Германии, в очень неприятную ситуацию. Поляки же действуют совершенно правильно. Они, не дожидаясь реакции и помощи Европы , применили легитимный способ противостоять врагу. Польша защищает свой суверенитет и территориальную целостность. С моей точки зрения это именно то, чего не хватило украинскому высшему руководству в 2014 году", - добавил Бессмертный.
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