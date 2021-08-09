Меркель планирует визит в Украину на 22 августа
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Украину 22 августа
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.
"Госпожа Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, - написал он.
Украина в эти дни будет праздновать 30-ю годовщину Независимости, 23 августа состоится саммит "Крымской платформы" - международной инициативы по деоккупации полуострове и саммит первых леди и джентльменов.
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