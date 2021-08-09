Меркель планирует визит в Украину на 22 августа

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.



"Госпожа Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы, - написал он.



Украина в эти дни будет праздновать 30-ю годовщину Независимости, 23 августа состоится саммит "Крымской платформы" - международной инициативы по деоккупации полуострове и саммит первых леди и джентльменов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb