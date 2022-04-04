Меркель отреагировала на критику Зеленского после зверств россиян в Буче
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на военные преступления россиян в Киевской области, считает правильной позицию ФРГ относительно непринятия Украины в НАТО в 2008 году
Об этом сообщает Европейская правда .
По словам пресс-секретаря Меркель, экс-канцлер считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - сказала спикер DPA.
В то же время она заверила, что Меркель поддерживает все шаги Германии, направленные на то, чтобы положить конец войне России против Украины.
"Учитывая зверства в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества должны быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины. Эти шаги имеют полную поддержку бывшего канцлера", - добавила спикер.
- 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Ангелу Меркель и Запад за нерешительность и многолетние уступки РФ, которые привели к трагедии в Буче.
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