Меркель отреагировала на критику Зеленского после зверств россиян в Буче

Об этом сообщает Европейская правда .

По словам пресс-секретаря Меркель, экс-канцлер считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - сказала спикер DPA.

В то же время она заверила, что Меркель поддерживает все шаги Германии, направленные на то, чтобы положить конец войне России против Украины.

"Учитывая зверства в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества должны быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины. Эти шаги имеют полную поддержку бывшего канцлера", - добавила спикер.

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Ангелу Меркель и Запад за нерешительность и многолетние уступки РФ, которые привели к трагедии в Буче.

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