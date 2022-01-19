Меркель отклонила предложение о работе в ООН
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы главой одного из консультативных органов в структуре ООН
Об этом сообщает Reuters.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предлагал бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить консультативный орган по глобальным общественным благам.
Консультативный орган, предлагавшийся возглавить Меркель, занимается глобальным здравоохранением, наукой, обеспечением мира, защитой природы и мировой экономикой.
Напомним, что 2 декабря Ангела Меркель простилась с должностью канцлера Германии.
Меркель занимала должность канцлера Германии в течение 16 лет. В 2018 году она отказалась от должности главы правящей партии Христианско-демократический союз и объявила, что не будет баллотироваться на должность главы правительства в 2021 году.
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